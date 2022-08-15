россияне отказываются подтверждать списки пленных: как это усложняет обмен

Оккупанты не подтверждают статус военнопленных, что замедляет процесс обмена. Также это затрудняет выяснение деталей по поводу лиц, которых считают без вести пропавшими.

Об этом 24 каналу рассказал представитель Координационного штаба обращения с военнопленными Андрей Юсов. Выяснением деталей относительно людей, местонахождение которых неизвестно из-за войны, занимается Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах совместно с Координационным штабом.

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Юсов отметил, что выполняется огромная работа, приносящая результат. Однако есть проблема с официально подтвержденными списками на обмен со стороны страны-оккупанта.

Если мы говорим о статусе военнопленного, то очень важно подтверждение Международного Комитета Красного Креста, который должен получать это подтверждение со стороны россии,

– рассказал представитель Координационного штаба.

Он отметил, что россия, как государство-агрессор, по международному праву и Женевским конвенциям ответственна за содержание и сохранение жизни и соответствующих условий наших пленных. Так же и у Украины есть соответствующие обязательства, только наше государство их выполняет.

Юсов отметил, что очень часто у Украины нет этих подтвержденных списков, хотя знает, что люди находятся в плену. Несмотря на это, работа по возвращению наших граждан не останавливается.

Он добавил, что информация о местонахождении военнопленных должна быть официальной и открытой. Это необходимо для работы Красного Креста и Украины по защите граждан.

Действительно, это огромная проблема, но даже без официального подтверждения, мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы контролировать ситуацию и помогать семьям и нашим защитникам, которые находятся в плену,

– подчеркнул представитель Координационного штаба.

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