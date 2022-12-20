Во время обмена пленными россияне делят людей на "сорты", – украинская разведка
В процессе обмена пленными россияне делят людей на "сорты". Это и демонстрирует сущность их фашистского режима.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Напомним, что 14 декабря домой в Украину вернулись еще 64 военнослужащих.
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Россияне делят людей на "сорты"
Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию,
– заявил Юсов.
По его словам, позиция №1 в антирейтинге – принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий. А все остальное – начинается крайне трудный процесс.
"Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для оккупантов, тем меньше к нему интерес", – отметил представитель военной разведки.
Обмен пленными: последние новости
- 1 декабря Украина вернула 50 своих защитников. Там были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также пленные, которые были в Еленовке. Среди них – много раненых.
- До этого 26 ноября из плена освободили еще 12 украинцев. Домой вернулись воины, защищавшие остров Змеиный, ЧАЭС и Мариуполь.
- 12 ноября домой вернулись еще 45 защитников Украины, а 19 ноября – трое морских пехотинцев.