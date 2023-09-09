Чтобы поднять рейтинг Путина: россияне распространяют фейк о масштабном обмене пленными
Россияне распространили фейк о масштабном обмене военнопленными. Оккупантам это нужно для повышения рейтингов прокремлевских сил.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что российские телеграмм-каналы на днях публиковали фейковые видео, на которых демонстрировался якобы обмен пленными между украинской и российской сторонами. Он будто бы проходил в формате 94 на 95.
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Россияне распространяют очередной фейк
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил неправдивость ролика с якобы обменом пленными. Это видео вражеские пропагандисты распространяют в преддверии выборов, чтобы поднять рейтинг прокремлевских сил.
Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, – на самом деле из предварительного обмена пленными, о каждом из которых Украина сообщает официально. Мы еще раз призываем украинцев пользоваться только информацией украинских официальных учреждений, органов власти и уполномоченных лиц,
– говорится в сообщении.
Новости о возвращении украинских защитников и защитниц из вражеского плена будут публиковать на ресурсах Коордштаба и официальных представителей Украины.
"Мы не прекращаем работать ради освобождения наших Защитников и ожидаем хороших новостей от уполномоченных учреждений", – подытожили в Коордштабе.
Смотрите видео, распространяемое российскими пропагандистами
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Обмены пленными: последние новости
- Украина и Россия с самого начала полномасштабной войны регулярно проводят обмены военнопленными. Последний из них прошел 7 августа 2023 года. Тогда домой вернулись 22 украинских защитника.
- Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что самому старшему из освобожденных военнослужащих исполнилось 54 года, а вот самому молодому – всего 23 года. Среди спасенных военных есть раненные и больные. Им оказывают всю необходимую помощь.
- Стоит заметить, что ранее уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в настоящее время более 7 тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести. Примерно 60 – 65% из них находятся в плену.