Чтобы поднять рейтинг Путина: россияне распространяют фейк о масштабном обмене пленными

Россияне распространили фейк о масштабном обмене военнопленными. Оккупантам это нужно для повышения рейтингов прокремлевских сил.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что российские телеграмм-каналы на днях публиковали фейковые видео, на которых демонстрировался якобы обмен пленными между украинской и российской сторонами. Он будто бы проходил в формате 94 на 95.

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Россияне распространяют очередной фейк

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил неправдивость ролика с якобы обменом пленными. Это видео вражеские пропагандисты распространяют в преддверии выборов, чтобы поднять рейтинг прокремлевских сил.

Видео, которое сейчас активно распространяется в сети, – на самом деле из предварительного обмена пленными, о каждом из которых Украина сообщает официально. Мы еще раз призываем украинцев пользоваться только информацией украинских официальных учреждений, органов власти и уполномоченных лиц,

– говорится в сообщении.

Новости о возвращении украинских защитников и защитниц из вражеского плена будут публиковать на ресурсах Коордштаба и официальных представителей Украины.

"Мы не прекращаем работать ради освобождения наших Защитников и ожидаем хороших новостей от уполномоченных учреждений", – подытожили в Коордштабе.

Смотрите видео, распространяемое российскими пропагандистами

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Обмены пленными: последние новости