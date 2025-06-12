Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео, как наши бойцы возвращаются домой
- 12 июня состоялся обмен пленными, во время которого вернули группу украинских защитников.
- СБУ показала видео с обмена.
Во время обмена 12 июня удалось вернуть группу украинских защитников. В СБУ показали, как это происходило.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Видео обмена пленными 12 июня от СБУ
В Службе подчеркнули, что жизнь каждого украинца – это высшая ценность. А потому работа над тем, чтобы выполнить поручение Зеленского и вернуть из плена всех граждан нашего государства, продолжается.
Радостные кадры обмена пленными 12 июня: смотрите эксклюзивное видео от СБУ
Сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил глава нашего государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле,
– написали в СБУ.
Напомним, Кирилл Буданов заявил, что в ближайшие дни состоится новый обмен пленными.
12 июня домой вернулась группа узников Кремля с тяжелыми заболеваниями и серьезными ранениями. Среди них есть защитники Мариуполя.
Некоторых считали пропавшими без вести. Люди три года были в российском плену.