Первые минуты на родной земле после российского плена: Лубинец показал кадры с обмена
- Среди защитников, которые вернулись во время обмена 10 июня, – воины ВСУ, НГУ, ГПСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, ДССТ.
- Как сообщил Лубинец, подавляющее большинство попало в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения. Защитники имеют ранения и болезни.
Во вторник, 10 июня, состоялся первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Омбудсмен Лубинец показал кадры с обмена.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца.
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Первые кадры с обмена
Во вторник, 10 июня, состоялся обмен в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращаются раненые и больные украинские Защитники.
"Это результат упорной и кропотливой работы государственных органов Украины, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины", – написал Лубинец.
Он рассказал, что среди возвращенных защитников есть воины ВСУ, НГУ, ГПСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, ДССТ.
Подавляющее большинство попало в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения. Защитники имеют ранения и болезни,
– сообщил омбудсмен.
Указывается, что у одного из воинов, который вернулся, сегодня день рождения.
Первые кадры возвращения домой украинских воинов: смотрите видео
К слову, в Координационном штабе сообщили, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских воинов.