"Были в плену с 2022 года": Лубинец рассказал о гражданских, которых Украина вернула домой
Накануне Пасхи домой вернулись 182 украинца, среди которых 7 гражданских, незаконно удерживаемых с 2022 года. Большинство освобожденных провели в российской неволе более четырех лет.
Большинство украинцев, которых далось вернуть домой, имеют серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Что известно о гражданских, которых удалось вернуть из плена?
Накануне Пасхи Украина вернула из российской неволи 182 граждан, среди которых – 7 гражданских. Все они были незаконно похищены оккупантами и удерживались с 2022 года.
Речь идет преимущественно о молодых людях, рожденных в 2000-х годах. Их похитили на временно оккупированных территориях Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областей.
Всех их без всяких на то оснований похитили из собственных домов, задерживали на блокпостах. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу,
– рассказал Лубинец.
В Украину вернули гражданских, которые находились в плену / Фото из телеграмм-канала Дмитрия Лубинца
Кроме того, удалось вернуть и 175 украинских военных. Большинство освобожденных – как гражданских, так и военных – находились в плену более четырех лет. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем, травмы и нуждаются в длительной реабилитации.
Один из освобожденных имеет критическое состояние здоровья: черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, сожженную кожу из-за пыток,
– отметил омбудсмен.
По возвращении украинцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также информируют об их правах.
Важно! В конце марта руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что с 2022 года состоялось более 70 обменов. В рамках этих процессов Украине удалось вернуть почти девять тысяч военнопленных и гражданских заложников, причем наибольшее количество освободили именно в 2025 году.
Что известно о последних обменах пленными?
6 марта в Украину вернули 300 защитников из российского плена. Также из неволи освободили двух гражданских украинцев. Среди освобожденных – воины, пробывшие в плену более года, некоторые – с 2022 года.
5 марта состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией, в результате которого вернулись 200 украинских военнослужащих. Обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым на переговорах в Женеве.
5 февраля 157 украинцев, включая военных и гражданских, вернулись домой в результате обмена пленными, первого в 2026 году. 139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.