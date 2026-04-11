Первые за 4 года звонки домой: в ГПСУ показали трогательные кадры по обмену пленными
- Перед Пасхой из российской неволи вернулись 182 украинца, в частности 175 военных и 7 гражданских, которые впервые за долгое время смогли связаться с родными.
- Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, военные ВСУ, НГУ и ГПСУ, которые удерживались с 2022 года, и все они нуждаются в медицинской и психологической помощи.
Трогательное видео опубликовала Госпогранслужба.
Смотрите также "Были в плену с 2022 года": Лубинец рассказал о гражданских, которых Украина вернула домой
Что показали в ГПСУ во время возвращения украинцев из российской неволи?
Первые звонки домой родным. Слезы, которые уже не сдерживают. Они плачут и улыбаются одновременно. Едут и машут незнакомым людям за окном, потому что сегодня каждый украинец для них – родной. Теперь они не одни. Наконец это дорога домой,
– написали в Госпогранслужбе.
Обмен стал результатом работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Параллельно гуманитарный трек по освобождению гражданских усиливался коммуникацией с российской уполномоченной по правам человека. Особенностью этого возвращения является то, что подавляющее большинство – находились в неволе с 2022 года. Это 156 военных и все 7 гражданских.
Среди освобожденных – защитники Мариуполя, военные ВСУ, НГУ и ГПСУ, в частности бойцы различных подразделений. Также вернулись 28 офицеров. Гражданские – преимущественно молодые люди, похищены на оккупированных территориях Харьковщины, Киевщины, Херсонщины и Донетчины. Все они незаконно удерживались с 2022 года.
После возвращения освобожденные имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в медицинской и психологической помощи. Реабилитация начинается сразу после освобождения.
Обратите внимание! Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что в 2025 году было освобождено больше всего украинцев из плена. Этим занимается Координационный штаб, который за 4 года освободил более 8 тысяч человек.
Возможны ли еще обмены в ближайшее время?
Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что договариваться с Россией сложно. Враг откровенно манипулирует международным правом, или игнорирует его, или пренебрегает им.
Украина продолжает работу для того, чтобы возвращать военнопленных украинцев домой. Как отмечает Юсов, во время обмена 11 апреля ожидалось большее количество возвращенных, однако Россия как всегда меняет договоренности.
Отдельные категории пленных и офицерский состав возвращать особенно трудно, однако работа продолжается.