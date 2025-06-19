"Привет, солнышко": ГПСУ показала трогательное видео разговора освобожденного бойца с родными

Днем 19 июня состоялся новый обмен пленными с Россией. В ГПСУ распространили видео разговора освобожденного из плена пограничника с семьей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Состоялся новый обмен пленными

Большинство из украинских защитников, которых освободили 19 июня, были в плену оккупантов с 2022 года. Состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые".

На видео, которое распространили в Госпогранслужбе, украинский защитник разговаривает с семьей сразу после освобождения.

Трогательный разговор освобожденного пограничника с его семьей: смотрите видео ГПСУ

Во время долгожданного разговора с родными защитник Украины не сдержал слез.

Один из освобожденных бойцов вернулся домой в свой день рождения. Защитнику исполнилось 45 лет. В то же время самому старшему из освобожденных – 63 года.

К слову, один из военнопленных эмоционально высказался о своем возвращении на родину. "Я сказал, что я должен вернуться, должен быть при памяти, и должен рассказать, как там много ребят таких есть, которые сидят и ждут", – сказал он.