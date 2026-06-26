Украина вернула домой 160 защитников: Лубинец рассказал об особенности этого обмена

Украина провела очередной обмен пленными, вернув домой 160 своих граждан. Почти все освобожденные попали в российский плен еще в 2022 году и провели в неволе более четырех лет.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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В чем особенность нового обмена пленными?

Украина вернула из российского плена 160 своих граждан. Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и Украинской военно-медицинской академии. Среди освобожденных есть и бойцы полка "Азов", в том числе офицерского состава.

Особенностью этого обмена стало то, что почти 99% освобожденных украинцев попали в плен еще в 2022 году. В российском плену они провели более четырех лет, находясь в крайне тяжелых условиях содержания.

В Украину вернулись военные из различных подразделений – мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск и морской пехоты. Еще одной особенностью обмена стало возвращение значительного числа старшего офицерского состава. Всего удалось освободить 58 офицеров.

Также дома находятся семь защитников, которые отметят день рождения в июне, а двое из них отмечали праздник два дня назад,

– добавил Лубинец.

Самому старшему из освобожденных – 66 лет, самому молодому – 26. Интересно, что в списке освобожденных числится 21 человек с одинаковыми фамилиями – это двое или трое однофамильцев.

Домой из российского плена вернулись 160 защитников: смотрите видео

Напомним, 5 июня Украина провела 75-й обмен пленными с Россией, вернув домой 185 военных и одного гражданского. Среди освобожденных – бойцы ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, в частности защитники Мариуполя и "Азовстали", некоторые из которых находились в плену еще с 2022 года. Самому молодому освобожденному – 26 лет, самому старшему – 62.

Освобожденные защитники обороняли страну на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, а также Курском направлениях.