Их освобождение стало возможным в рамках гуманитарной деятельности и взаимодействия с международными организациями. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Что известно о возвращении гражданских украинцев из российского плена?

Лубинец рассказал, что среди освобожденных – люди в возрасте от 35 до 66 лет. Все они были задержаны российскими силами в 2022 году во время оккупации территорий Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей, в частности Бучанского района.

Гражданских украинцев вернули из российского плена: смотрите видео

Отдельные случаи отличаются особенно трагическими обстоятельствами. Одного мужчину похитили из дома из-за службы его сыновей в Вооруженных силах Украины, другого задержали прямо по дороге на работу в день начала полномасштабного вторжения. Среди освобожденных также есть доброволец, который в 2022 году присоединился к подразделению "Ангелы Тайры" в Мариуполе.

Отдельная благодарность СБУ, СЗРУ и всем соответствующим органам Координационного штаба за эту работу, которую нам вместе удалось осуществить,

– подчеркнул омбудсман.

Лубинец подчеркивает, что работа по возвращению гражданских и военных украинцев продолжается. Украина продолжает прилагать усилия для освобождения всех граждан, которых Россия удерживает как на территории государства-агрессора, так и на оккупированных территориях.

Гражданские украинцы, которых удалось вернуть из российского плена / Фото с Telegram-канала Дмитрия Лубинца

Напомним, 26 июня Украина провела очередной масштабный обмен пленными, вернув домой 160 граждан, находившихся в российском плену. Почти все освобожденные были захвачены еще в 2022 году и провели в плену более четырех лет.

Среди вернувшихся — военные ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, ТрО и других подразделений, в частности бойцы "Азова". Особенностью обмена стало возвращение 58 офицеров и значительного числа военных различных специальностей, от пехоты до авиации и морской пехоты. Самому молодому освобожденному 26 лет, самому старшему — 66.