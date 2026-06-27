Їхнє звільнення стало можливим у межах гуманітарної роботи та взаємодії з міжнародними структурами. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Що відомо про повернення цивільних українців з російської неволі?

Лубінець розповів, що серед звільнених – люди віком від 35 до 66 років. Усі вони були затримані російськими силами у 2022 році під час окупації територій Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей, зокрема Бучанського району.

Цивільних українців повернули з російського полону: дивіться відео

Окремі випадки особливо трагічні обставини. Одного чоловіка викрали з дому через службу його синів у Збройних силах України, іншого затримали просто дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до підрозділу "Ангели Тайри" в Маріуполі.

Окрема подяка СБУ, СЗРУ та всім дотичним органам Коордштабу за цю роботу, яку нам разом вдалося реалізувати,

– наголосив омбудсман.

Лубінець наголошує, що робота з повернення цивільних і військових українців триває. Україна продовжує докладати зусиль для звільнення всіх громадян, яких Росія утримує як на території держави-агресора, так і на окупованих територіях.

Цивільні українці, яких вдалося повернути з російського полону / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Нагадаємо, 26 червня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими, повернувши додому 160 громадян, які перебували в російській неволі. Майже всі звільнені були захоплені ще у 2022 році та провели в полоні понад чотири роки.

Серед повернених – військові ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, ТрО та інших підрозділів, зокрема бійці "Азову". Особливістю обміну стало повернення 58 офіцерів та значної кількості військових різних спеціальностей, від піхоти до авіації й морської піхоти. Наймолодшому звільненому 26 років, найстаршому – 66.