Состоялся новый обмен пленными: имена защитников, которых удалось вернуть

В понедельник, 9 июня, начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Известно, что среди освобожденных из плена есть те, что находились в неволе с 2022 года. О том, кого именно удалось вернуть в Украину в рамках обмена, рассказывает 24 Канал.

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Кто вернулся из российского плена

Обратите внимание! 24 Канал публикует официальные данные от местных властей каждой области по возвращенным из плена. Мы будем дополнять новость, если будет появляться новая информация.