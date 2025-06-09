Состоялся новый обмен пленными: имена защитников, которых удалось вернуть
В понедельник, 9 июня, начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Известно, что среди освобожденных из плена есть те, что находились в неволе с 2022 года. О том, кого именно удалось вернуть в Украину в рамках обмена, рассказывает 24 Канал.
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Кто вернулся из российского плена
Обратите внимание! 24 Канал публикует официальные данные от местных властей каждой области по возвращенным из плена. Мы будем дополнять новость, если будет появляться новая информация.
В Украину, по данным ОВА, вернули младших сержантов Дениса Панчука и Яна Макутина, солдата Павла Ирченко. Известно, что двое из них считались пропавшими без вести. По данным ОВА, среди освобожденных – Андрей Биник из Калушской общины и Анатолий Тымкив из Ивано-Франковской территориальной общины. По данным Черновицкой ОГА, из плена вернулся 22-летний Иван Иванченко из села Грубная Сокирянской общины Днестровского района и 25-летний Дмитрий Кизов из села Ржавинцы Юрковецкой общины Черновицкого района. Защитников зовут Владислав и Савва. Городской голова Винницы Сергей Моргунов рассказал, что ребят удалось вернуть домой в рамках нового этапа обмена. По данным ОВА, еще 5 жителей Днепропетровской области освободили из российского плена. По словам Федорова, 9 защитников из Запорожской области вернулись сегодня домой из вражеского плена в рамках обмена. По его словам, они попали в плен еще в 2022 году. Им от 22 до 25 лет.
Трое защитников возвращаются в Черкасскую область
Удалось освободить защитников из Ивано-Франковской области
Домой вернулись двое буковинцев
Еще двое винничан возвращаются домой в рамках обмена
Домой вернули защитников, родом из Днепропетровской области
В Украину вернулись 9 защитников из Запорожской области
В Украину, по данным ОВА, вернули младших сержантов Дениса Панчука и Яна Макутина, солдата Павла Ирченко. Известно, что двое из них считались пропавшими без вести.
По данным ОВА, среди освобожденных – Андрей Биник из Калушской общины и Анатолий Тымкив из Ивано-Франковской территориальной общины.
По данным Черновицкой ОГА, из плена вернулся 22-летний Иван Иванченко из села Грубная Сокирянской общины Днестровского района и 25-летний Дмитрий Кизов из села Ржавинцы Юрковецкой общины Черновицкого района.
Защитников зовут Владислав и Савва. Городской голова Винницы Сергей Моргунов рассказал, что ребят удалось вернуть домой в рамках нового этапа обмена.
По данным ОВА, еще 5 жителей Днепропетровской области освободили из российского плена.
По словам Федорова, 9 защитников из Запорожской области вернулись сегодня домой из вражеского плена в рамках обмена. По его словам, они попали в плен еще в 2022 году. Им от 22 до 25 лет.