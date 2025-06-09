Юсов рассказал, какие условия пребывания наших воинов в российском плену

Большинство украинских защитников сталкивались с нарушением условий содержания в российском плену. У каждого из украинских военнопленных свои особые обстоятельства пребывания в плену врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова для "Мы-Украина".

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Что сказал Юсов об условиях содержания пленных Россией

Андрей Юсов сказал, что в рамках обмена ребят вернули из разных мест содержания. Это означает, что у каждого из защитников были разные условия пребывания, и у каждого своя история и свои особые обстоятельства.

Когда мы говорим о трех годах пребывания в плену - это сам по себе чрезвычайно тяжелый травматический опыт, с учетом, что статистка показывает, что большинство освобожденных из плена сталкивались с нарушением прав условий содержания, если мы говорим о Женевских конвенциях,

– отметил заместитель председателя Координационного штаба.

По словам Юсова, все соответствующие данные будут собраны и вся необходимая помощь будет оказана.

По обмену телами погибших бойцов Юсов заявил, что все происходит по плану и на этой неделе должны начаться репатриационные мероприятия.

К слову, ранее в Координационном штабе отмечали, что количество освобожденных украинских защитников 9 июня не разглашается из соображений безопасности. Окончательные цифры освобожденных военнопленных будут объявлены после завершения обменного процесса.