Юсов рассказал, какие условия пребывания наших воинов в российском плену
- Большинство украинских военнопленных сталкивались с нарушениями условий содержания в российском плену, при этом каждый из них имел уникальные обстоятельства пребывания.
- Андрей Юсов заявил, что обмен телами погибших бойцов происходит по плану, и на этой неделе должны начаться репатриационные мероприятия.
Большинство украинских защитников сталкивались с нарушением условий содержания в российском плену. У каждого из украинских военнопленных свои особые обстоятельства пребывания в плену врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова для "Мы-Украина".
К теме Первый этап обмена состоялся: радостные кадры возвращения украинцев домой
Что сказал Юсов об условиях содержания пленных Россией
Андрей Юсов сказал, что в рамках обмена ребят вернули из разных мест содержания. Это означает, что у каждого из защитников были разные условия пребывания, и у каждого своя история и свои особые обстоятельства.
Когда мы говорим о трех годах пребывания в плену - это сам по себе чрезвычайно тяжелый травматический опыт, с учетом, что статистка показывает, что большинство освобожденных из плена сталкивались с нарушением прав условий содержания, если мы говорим о Женевских конвенциях,
– отметил заместитель председателя Координационного штаба.
По словам Юсова, все соответствующие данные будут собраны и вся необходимая помощь будет оказана.
По обмену телами погибших бойцов Юсов заявил, что все происходит по плану и на этой неделе должны начаться репатриационные мероприятия.
К слову, ранее в Координационном штабе отмечали, что количество освобожденных украинских защитников 9 июня не разглашается из соображений безопасности. Окончательные цифры освобожденных военнопленных будут объявлены после завершения обменного процесса.