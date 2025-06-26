Каждый вернувшийся защитник будет проходить длительную реабилитацию, – Юсов о новом этапе обмена

Украина и Россия 26 июня провели новый этап обмена военнопленными. Каждый защитник, который вернулся на родину, будет проходить длительную реабилитацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в эфире национального марафона.

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Что рассказал Юсов о реабилитации защитников после плена

Андрей Юсов отметил, что 26 июня удалось вернуть очередную группу наших защитников. Это был очередной этап договоренностей, которые достигли на переговорах в Стамбуле, по формуле "все на всех". Говорится о всех тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитники, которые должны вернуться домой.

Сегодня представители всех 3 групп присутствуют на обмене. Собственно, только что он завершился и кареты скорой помощи и автобусы направляются сейчас к месту оказания первой необходимой медицинской помощи. Уже ждут врачи, представители подразделений, родственники освобожденных из плена,

– отметил заместитель главы Коордштаба.

Юсов подчеркнул, что обмен произошел в символический день сегодня – Международный день поддержки жертв пыток. Это то, с чем Украина сталкивается сегодня.

Чиновник отметил, что у каждого военнопленного своя героическая история.

"Каждый сегодня уже дома, связывается сейчас с родными, и будет проходить длительный процесс реабилитации, возвращения и помощи: и медицинской, и психологической. Вернуться должно не только тело домой, но и ментально и духовно защитники должны вернуться", – отметил Андрей Юсов.

Заместитель Координационного штаба заверил, что такая помощь будет предоставлена, и работа по подготовке следующих этапов уже продолжается.