"Он скоро будет дома": освобожденный из плена защитник передал послание побратима его родным
- Украина провела первый этап большого обмена пленными с Россией 9 июня.
- Один из освобожденных защитников передал послание собрата его родным, заверив их, что его товарищ скоро будет дома.
Украина 9 июня провела первый этап большого обмена пленными с Россией. Один из защитников, вернувшийся на родину, передал послание его собрата, который еще остается в российской неволе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое выложил в сеть руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
К теме Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью, – Умеров
Какое послание собрата передал освобожденный из плена защитник
Один из освобожденных защитников после возвращения из российского плена смог позвонить родным своего собрата, который все еще находится в неволе у россиян. Военнопленный передал послание, которое его товарищ просил сказать.
Он сказал, что очень сильно любит вас. С ним все хорошо, не переживайте, он скоро будет дома!
– сказал защитник.
Он также отметил, что если вспомнит еще какие-то детали, то уже потом перезвонит.
Защитник передал послание своего собрата в плену его родным / Видео с телеграм-канала Андрея Ермака
Глава Офиса Президента, который выложил это видео, отметил, что Украина должна освободить из плена всех ее граждан, поэтому работает дальше в этом направлении.
К слову, 9 июня в результате обмена пленными Украине удалось освободить наших раненых, тяжелораненых граждан и молодых украинцев до 25 лет. Среди освобожденных есть также защитники Мариуполя, которые пробыли в плену России более 3 лет.