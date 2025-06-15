Украина завершила первый этап репатриации погибших защитников железнодорожным транспортом

Украина завершила этап репатриации тел погибших защитников с помощью железнодорожного транспорта. Этот этап, который завершился 15 июня, позволил оперативно доставить останки павших воинов в региональные учреждения для дальнейшей идентификации и проведения необходимых процедур.

Следующие этапы репатриации будут происходить с использованием автотранспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как происходил этап репатриации погибших защитников

Следующие этапы репатриации будут осуществляться автотранспортом, согласно договоренностям, достигнутыми во время недавней встречи в Стамбуле.

В нынешнем процессе принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста, которые положительно оценили организацию транспортировки и отметили соблюдение всех международных стандартов и должное уважение к павшим.

Завершился этап репатриации погибших защитников: фото СБУ

Возвращение тел стало возможным благодаря слаженной работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, сотрудников центрального управления ЦВС Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Министерства обороны Украины, ГУР МОУ, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, ГНСУ, других структур Сектора безопасности и обороны Украины, а также благодаря Правлению Укрзализныци и специалистам Южно-западной железной дороги, которые непосредственно участвовали в подготовке и реализации мероприятий по репатриации тел.

Служба безопасности Украины заверила, что и в дальнейшем будет выполнять задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским, в соответствии с высокими этическими и правовыми стандартами.