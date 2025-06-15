Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як відбувався етап репатріації загиблих захисників

Наступні етапи репатріації здійснюватимуться автотранспортом, згідно з домовленостями, досягнутими під час нещодавньої зустрічі у Стамбулі.

У нинішньому процесі брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які позитивно оцінили організацію транспортування та відзначили дотримання всіх міжнародних стандартів і належну пошану до полеглих.

Завершився етап репатріації загиблих оборонців: фото СБУ

Повернення тіл стало можливим завдяки злагодженій роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства оборони України, ГУР МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також завдяки Правлінню Укрзалізниці та фахівцям Південно-західної залізниці, котрі безпосередньо брали участь у підготовці та реалізації заходів з репатріації тіл.

Служба безпеки України запевнила, що й надалі виконуватиме завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, у відповідності до найвищих етичних і правових стандартів.