Россия врет о количестве пленных в Украине: в ГУР объяснили цель манипуляций врага

Оккупанты заявляют, что после масштабного обмена в Украине почти не осталось военнопленных России. Андрей Юсов заверил, что враг целенаправленно врет, чтобы посеять панику.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова для LIGA.net.

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Россияне врут о количестве пленных

Андрей Юсов опроверг информацию о том, что в Украине якобы не осталось российских военнопленных после масштабного обмена "1000 на 1000".

Говорится о заявлениях пропагандистов, что в плену в Украине осталось якобы только около 1 300 военнослужащих России, а в плену оккупантов – "почти 10 000" украинских воинов. Юсов заверил, что это ложь.

Это ложь, если коротко. Ложь, которая намеренно разгоняется с поводом посеять панику, уныние внутри украинского общества, ну и, конечно, нарастить какие-то патриотические настроения внутри России,

– пояснил он.

Юсов подчеркнул, что "десятков тысяч" украинских пленных в России нет, а тысячи российских пленных в Украине – есть. "И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", – сказал он.