Освобожденный из плена защитник Сергей Яровой прочитал стихотворение, которое написал в российской неволе

Военный Сергей Яровой вернулся на родину 18 октября в рамках обмена пленными. За время в российской неволе защитник написал чувственное стихотворение.

Видео, на котором Сергей Яровой декламирует собственное стихотворение, опубликовали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Всего в рамках этого обмена в Украину вернулись 95 защитников.

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Военный Сергей Яровой написал стихотворение во вражеском плену

В Коордштабе отметили, что военный прочитал свое стихотворение в первые минуты на родной земле.

Я хочу под солнцем ярким августовским нежиться на уровне небес. Я хочу с тобой навеки стать счастливым и свидетелем этому будет лишь горный эдельвейс,

– говорится в стихотворении Сергея Ярового.

Эти строки он написал, находясь во вражеском плену.

Освобожденный из российского плена защитник декламирует собственное стихотворение: смотрите видео

К слову, в рамках обмена Украине удалось вернуть воинов, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Херсонскую области. Среди них, в частности, немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" в России и были "осуждены": 28 военных к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению.