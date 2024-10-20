Відео, на якому Сергій Яровий декламує власний вірш, опублікували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Загалом в рамках цього обміну в Україну повернулися 95 захисників.

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Військовий Сергій Яровий написав вірш у ворожому полоні

В Коордштабі зазначили, що військовий прочитав свій вірш в перші хвилини на рідній землі.

Я хочу під сонцем яскравим серпневим ніжитися на рівні небес. Я хочу з тобою навіки стати щасливим і свідком цьому буде лиш гірський едельвейс,

– йдеться у вірші Сергія Ярового.

Ці рядки він написав, перебуваючи у ворожому полоні.

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До слова, в рамках обміну Україні вдалося повернути воїнів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Серед них, зокрема, чимало українців, які отримали так звані "вироки" в Росії та були "засуджені": 28 військових до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення.