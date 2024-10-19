У соцмережах 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк часто писала про коханого, викладала спільні фото, зроблені до війни. Також брала участь в акціях Free Azov. У полоні вона провела 25 місяців і повернулася у травні – з упевненістю, що коханий вже вдома.

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Мар'яна Чечелюк показала спільні фото з коханим

У сторіз можна побачити лаконічні світлини ніг і переплетених рук, проте не тільки. Наприклад, вона виклала фото Владислава, коли він тільки приїхав в Україну. А ще – сповіщення про те, що коханий повернувся, яке їй надіслали. І, звісно, наприкінці є спільне фото закоханих.

Повернення Владислава Андріанова / Фото з інстаграму Мар'яни Чечелюк

Іще варто згадати відео, як дівчині надійшов лист від Владислава. Відповідний ролик вона виклала в сторіз.

Мар'яна Чечелюк читає лист від коханого: дивіться відео

У червні Мар'яна виклала в себе на сторінці пост зі словами, що полон – це не тільки друга війна, а навіть гірше.

Я знаю, що таке бути голодним і не мати можливості поїсти. Я знаю, що таке хотіти пити та збирати слину, щоб зробити ковток "води". Я знаю, що таке вмирати від холоду та не мати можливості зігрітися. Я знаю, що таке жити в страху та не мати можливості захиститися… Я знаю, що таке вірити у спасіння, і водночас вмирати від усвідомлення непотрібності. Я знаю, що таке бажати покінчити життя самогубством, але згадувати, що на тебе чекають і ти Мусиш Жити! Полон – це поле бою, тільки без зброї, без можливості врятуватися та Вижити. Полон – гірше війни, Війна закінчиться, а Ми можемо не встигнути вже повернутись…

– ішлося в дописі.

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