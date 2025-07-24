Зеленский анонсировал возвращение домой еще 1 200 воинов

Украина готовится к новому масштабному обмену пленными. Владимир Зеленский заявил о договоренности о возвращении 1 200 украинских защитников.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины. После новой встречи украинской переговорной команды с российской стороной в Турции Владимир Зеленский анонсировал важное решение – возможное возвращение домой еще 1 200 украинских военнопленных.

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Зеленский рассказал о новом обмене

Я очень благодарен ребятам за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах – я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена. Мы помним о гражданских – обо всех, кого надо вернуть домой, в Украину. И спасибо каждому, кто нам помогает,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская делегация вновь озвучила россиянам конкретное предложение – немедленное и полное прекращение огня, а также встреча лидеров, чтобы принять решение, которые приблизят реальный мир.

Кроме этого, во время обращения глава государства сообщил, что продолжается аудит всех договоренностей с партнерами, ведется усиленная работа над финансированием потребностей обороны, заключаются новые контракты, в частности на дроны. Отдельно он поблагодарил всех воинов, которые держат трудные направления, и отметил, что Украина достойно отвечает на все удары врага.