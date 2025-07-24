Про це розповідає 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України. Після нової зустрічі української перемовної команди з російською стороною в Туреччині Володимир Зеленський анонсував важливе рішення – можливе повернення додому ще 1200 українських військовополонених.

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Зеленський розповів про новий обмін

Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів – я дуже сподіваюсь, що вдасться повернути ще наших воїнів із полону. Ми пам’ятаємо про цивільних – про всіх, кого треба повернути додому, в Україну. І дякую кожному, хто нам допомагає,

– наголосив Зеленський.

За його словами, українська делегація знову озвучила росіянам конкретну пропозицію – негайне та повне припинення вогню, а також зустріч лідерів, аби ухвалити рішення, які наблизять реальний мир.

Крім цього, під час звернення глава держави повідомив, що триває аудит всіх домовленостей із партнерами, ведеться посилена робота над фінансуванням потреб оборони, укладаються нові контракти, зокрема на дрони. Окремо він подякував усім воїнам, які тримають важкі напрямки та наголосив, що Україна гідно відповідає на всі удари ворога.