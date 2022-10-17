Украина имеет очень ограниченную информацию относительно места пребывания военнопленных. Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

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Вскоре увидим еще один обмен пленными

По его словам, единственное, что сейчас действительно понятно – украинских пленных в колонии, что в Еленовке, почти не осталось, всех развезли в другие учреждения. В частности азовцев удерживают в Донецке, Макеевке, Новоазовске и на территории России.

Кроме того, чрезвычайно трудно собирать эту информацию, ведь нет никакой официальной коммуникации относительно этих пленных украинских военных – россияне не дают ответов, а также запрещают им поддерживать связь с близкими.

Несмотря на это, параллельно работаем по возвращению (пленных – 24 канал). Я думаю, в ближайшее время увидим еще один обмен, в котором также будут азовцы,

– сообщил Жорин.

Жорин рассказал, что Украина работает над новым обменом пленными: смотрите видео

Россия тормозит процесс

Бывший командир полка "Азов" рассказал, что с украинской стороны процесс обмена происходит на максимальных оборотах. Впрочем, россияне тормозят процесс.

Украинская сторона готова делать что угодно, чтобы их забрать: говорить, менять и слушать, кого (Россия – 24 канал) хочет взамен вернуть. Единственное, есть такая проблема, что россиянам не нужны россияне. И это одна из основных проблем в этом процессе,

– отметил Жорин.

Он подчеркнул, что обмены военнопленными будут и дальше происходить. И призвал родных пленных с пониманием отнестись к тому, что Украина не может говорить об обменах заранее, поскольку это напрямую влияет на сам процесс.

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