Україна має дуже обмежену інформацію щодо місця перебування військовополонених. Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

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Невдовзі побачимо ще один обмін полоненими

За його словами, єдине, що зараз дійсно зрозуміло – українських полонених в колонії, що в Оленівці, майже не залишилося, усіх розвезли до інших закладів. Зокрема азовців утримують у Донецьку, Макіївці, Новоазовську та на території Росії.

Крім того, надзвичайно важко збирати цю інформацію, адже немає жодної офіційної комунікації щодо цих полонених українських військових – росіяни не надають відповідей, а також забороняють їм підтримувати зв'язок з близькими.

Попри це паралельно працюємо щодо повернення (полонених – 24 канал). Я думаю, найближчим часом побачимо ще один обмін в якому також будуть азовці,

– повідомив Жорін.

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Росія гальмує процес

Колишній командир полку "Азов" розповів, що з української сторони процес обміну відбувається на максимальних обертах. Утім, росіяни гальмують процес.

Українська сторона готова робити що завгодно, щоб їх забрати: говорити, міняти та слухати кого (Росія – 24 канал) хоче натомість повернути. Єдине, є така проблема, що росіянам не потрібні росіяни. І це одна з основних проблем у цьому процесі,

– зазначив Жорін.

Він наголосив, що обміни військовополоненими будуть й надалі відбуватися. І закликав рідних полонених з розумінням віднестись до того, що Україна не може говорити про обміни заздалегідь, оскільки це безпосередньо впливає на сам процес.

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