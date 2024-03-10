Немецкая оппозиция выступила против обмена ракетами Taurus с Британией: там назвали причину

Немецкая оппозиция в Бундестаге выступила против идеи кругового обмена вооружением, при котором Германия могла бы поставить Британии Taurus, а Лондон – Киеву Storm Shadow.

Так, немецкая оппозиция назвала причину, почему они против обмена ракетами Taurus с британской стороной.

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Что говорит немецкая позиция

У немецких политиков нет единого мнения о возможности осуществить круговой обмен вооружениями, при котором Германия поставит Британии дальнобойные ракеты Taurus, а Лондон, со своей стороны, передаст Киеву ракеты Storm Shadow. Поэтому говорить о единстве у немецких политиков по этому вопросу довольно трудно.

Так, руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге идею обмена отвергает.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины, к чему относится и поставка "лучших систем вооружения, а Taurus – это как раз такая система".

Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения,

– отметил он.

Что этому предшествовало

Великобритания готова тесно сотрудничать с Германией, чтобы помочь передать дальнобойные ракеты Украине. В частности, страна согласна предоставить больше собственных ракет в обмен на поставки Taurus.

Как отметил Кэмерон, страна допускает возможный круговой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.