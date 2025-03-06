Решение приостановить обмен разведданными принял лично Трамп, – CBS
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 5 марта сообщил о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной. Он не уточнил масштабы паузы, но сказал, кто именно принял такое решение.
Об этом пишет CBS, передает 24 Канал. Известно, что это касается "военного фронта и фронта разведки".
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Кто принял решение о разведданных
По информации CBS, решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США. Рэтклифф отмечает, что Дональд Трамп сказал "давайте сделаем паузу".
Напомним, после спора Владимира Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, состоявшегося 28 февраля, США приостановили военную помощь для Украины.
Я хочу дать вам возможность подумать об этом, и вы видели реакцию. Президент Зеленский сделал заявление, в котором сказал: "Я готов к миру, и я хочу, чтобы лидерство Дональда Трампа обеспечило этот мир",
– сказал директор ЦРУ.
Позже он добавил, что США намерены и в дальнейшем бок о бок сотрудничать с Украиной в ее конфликте с Россией.
К слову, также CBS уточняет – администрация Трампа приостановила обмен "летальными" разведданными. Речь идет якобы об информации для ударов по территории России, работу HIMARS и тому подобное. Но часть "оборонных" данных, которые позволяют Украине защищаться, продолжает поступать.