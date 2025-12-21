Укр Рус
"Критически зависимы от США": Буданов назвал последствия в случае прекращения разведданных от Вашингтона

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Украина критически зависит от США в вопросах спутниковой разведки, особенно в радиолокационной и оптической съемке.
  • Прекращение обмена разведданными с Вашингтоном может снизить доступ к радиолокационным данным на примерно 46%.

Украина критически зависима от Соединенных Штатов в вопросе обмена разведывательной информацией, речь идет, в частности, о как минимум 2 ключевых направлениях.

Такую информацию сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LB.

Что сказал Буданов о разведданных?

Украина зависит от США в сфере спутниковой разведки, в частности радиолокационной и оптической съемки. Речь идет о бесплатном доступе в рамках помощи и данные, которые получают по коммерческим контрактам.

Кирилл Буданов объяснил, что в случае прекращения первого потери по оптической съемке достигли бы около 15 – 17%, что не является критическим. Но сокращение доступа к радиолокационным данным составило бы примерно 46%.

Критично будет, если они примут политическое решение и заблокируют контракты. Вот тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы. Второе, в чем мы зависимы – это раннее оповещение о баллистической угрозе. Все. Остальное у нас наше, 
– объяснил начальник ГУР МО.

Какую еще информацию он сообщил?

  • По его словам, в Кремле пересмотрели свои стратегические намерения относительно открытой агрессии. Европа обсуждает угрозу прямого военного наступления со стороны России, а страны Балтии могут оказаться под риском оккупации.

  • Кроме вышеупомянутого, он назвал "наглухо проигранную медийную кампанию" мобилизации главной ошибкой Украины во время войны, но считает, что украинцы сами повлияли на процесс мобилизации – из-за амбиций и необдуманных действий.