"Критически зависимы от США": Буданов назвал последствия в случае прекращения разведданных от Вашингтона
- Украина критически зависит от США в вопросах спутниковой разведки, особенно в радиолокационной и оптической съемке.
- Прекращение обмена разведданными с Вашингтоном может снизить доступ к радиолокационным данным на примерно 46%.
Украина критически зависима от Соединенных Штатов в вопросе обмена разведывательной информацией, речь идет, в частности, о как минимум 2 ключевых направлениях.
Такую информацию сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LB.
Что сказал Буданов о разведданных?
Украина зависит от США в сфере спутниковой разведки, в частности радиолокационной и оптической съемки. Речь идет о бесплатном доступе в рамках помощи и данные, которые получают по коммерческим контрактам.
Кирилл Буданов объяснил, что в случае прекращения первого потери по оптической съемке достигли бы около 15 – 17%, что не является критическим. Но сокращение доступа к радиолокационным данным составило бы примерно 46%.
Критично будет, если они примут политическое решение и заблокируют контракты. Вот тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы. Второе, в чем мы зависимы – это раннее оповещение о баллистической угрозе. Все. Остальное у нас наше,
– объяснил начальник ГУР МО.
Какую еще информацию он сообщил?
По его словам, в Кремле пересмотрели свои стратегические намерения относительно открытой агрессии. Европа обсуждает угрозу прямого военного наступления со стороны России, а страны Балтии могут оказаться под риском оккупации.
Кроме вышеупомянутого, он назвал "наглухо проигранную медийную кампанию" мобилизации главной ошибкой Украины во время войны, но считает, что украинцы сами повлияли на процесс мобилизации – из-за амбиций и необдуманных действий.