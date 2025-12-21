Таку інформацію повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LB.
Що сказав Буданов про розвіддані?
Україна залежить від США у сфері супутникової розвідки, зокрема радіолокаційної та оптичної зйомки. Ідеться про безплатний доступ у рамках допомоги та дані, які отримують за комерційними контрактами.
Кирило Буданов пояснив, що у разі припинення першого втрати по оптичній зйомці сягнули б близько 15 – 17%, що не є критичним. Але скорочення доступу до радіолокаційних даних становило б приблизно 46%.
Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні. Друге, в чому ми залежні – це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше,
– пояснив начальник ГУР МО.
Яку ще інформацію він повідомив?
За його словами, у Кремлі переглянули свої стратегічні наміри щодо відкритої агресії. Європа обговорює загрозу прямого військового наступу з боку Росії, а країни Балтії можуть опинитися під ризиком окупації.
Крім вищезгаданого, він назвав "наглухо програну медійну кампанію" мобілізації головною помилкою України під час війни, але вважає, що українці самі вплинули на процес мобілізації – через амбіції та необдумані дії.