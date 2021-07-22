В обмен на "Северный поток-2": Литва предлагает предоставить Украине ПДЧ в НАТО
Источник:Delfi
В Литве заявили, что условием запуска "Северного потока-2" мог бы стать вывод российских войск с территории Украины. Также это возможно при условии предоставления Украине ПДЧ в НАТО.
Такое мнение озвучил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он заявил журналистам 22 июля в Вильнюсе.
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Политик заявил, что считает эти действия ошибкой, которая будет дорого стоить. И он видит возможность исправить эту ошибку.
Если бы Украине был бы предложен план действий относительно членства в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины,
– заявил Ландсбергис.
По мнению Литвы, газопровод является большой победой российского президента, так что "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".
"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если это не будет сделано, то это будет поражением... прежде всего, тех государств, которые договорились по "Северному потоку-2", – подытожил политик.
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