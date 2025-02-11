Владимир Зеленский рассказал о варианте, при котором территорию Курской области, контролируемую ВСУ, можно было бы обменять на территории, захваченные Россией. Во вражеском МИДе на это отреагировали с особым цинизмом.

Пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова отвергла идею президента Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что ответила Захарова на слова Зеленского

Мария Захарова в уже давно знакомом пропагандистском духе заявила, что, мол, в Курской области украинских военных, "орудующих там", якобы "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два".

Таким циничным образом последовательница режима Путина отклонила идею Владимира Зеленского, при этом умолчав о тех преступлениях, которые совершают российские войска в отношении своих же граждан в Курской области.

Захарова лживо сказала, что такие заявления украинский президент якобы делает, чтобы "скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении". Хотя катастрофические потери своих же солдат в Курской области она также почему-то забыла указать.

Стоит отметить, что, согласно данным аналитиков Deep State, Вооруженные Силы Украины, по состоянию на 11 февраля, сейчас контролируют территорию размером в около 421 квадратный километр в Курской области России. Более того, наши военные иногда имели продвижение в этом регионе страны-агрессора, а россияне до сих пор не смогли выбить наших защитников оттуда.

К слову, Владимир Зеленский в интервью журналистам отмечал, что он готов предложить России прямой обмен территориями. Таким образом Украина может отказаться от земель, которые ВСУ удерживает в Курской области, обменяв на какую-то из оккупированных Россией наших территорий.