Очень сильно напуганы: какое заявление Зеленского вызвало переполох среди гауляйтеров Херсонщины

Владимир Зеленский неоднократно высказывался относительно того, как должны состояться переговоры Украины и России и какие условия будет выдвигать наше государство. На одно из его заявлений очень странно отреагировал глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что является самым большим страхом для гауляйтеров оккупированной Херсонской области. К слову, россияне не имеют сил для того, чтобы осуществить наступление на Юге.

К слову В российском МИД цинично отреагировали на слова Зеленского об обмене Курской области

Будут искать псевдошпионов

Вирлич считает, что активность Сальдо в отношении его псевдоэкспертных комментариев вызвана его страхом. Этим продиктована его абсурдная реакция на заявление президента Украины на то, что на возможных переговорах он может предложить обмен территориями с Россией. Можно предположить, что оккупированная территория Херсонской области может быть обменяна на Курскую область России.

У них (гауляйтеров Херсонщины – 24 Канал) нет какого-то плана действий, и в случае чего они не будут знать куда бежать,

– подчеркнула она.

К слову. Сальдо дал абсурдный ответ на заявление президента Украины относительно возможного обмена территориями. По словам "гауляйтера" Херсонщины, пока "ни о каких переговорах речь не идет", а Зеленский, мол, "в своих фантазиях" может обменивать территории "хоть на Луне".

На левом берегу гауляйтеры очень сильно напуганы, там произошел сильный переполох. Потому что их псевдоэкспертиза, которая сейчас полезла из всех щелей оккупационных медиа, иногда противоречит сама себе. Это довольно смешно читать,

– отметила журналистка.

Сейчас на оккупационных территориях проводится очень много агитационных пропагандистских мероприятий, посвященных советским псевдопраздникам. Они, по ее словам, даже используют советскую символику и советские методы "стенгазеты".

Усиливая все эти методы пропаганды, они пытаются противопоставить их проукраинским нарративам, которые есть в Украине. Это с одной стороны смешно, а с другой – очень тревожно для тех людей, которые там живут. Потому что каждый раз, когда гауляйтеры не знают, что делать, усиливается агрессия со стороны российских военных на левом берегу,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Оккупационная власть, по ее словам, будет мстить местным жителям, снова искать псевдошпионов, ведь очень много людей там осуждают именно за шпионаж.

Не проходит дня, как отметила она, чтобы Сальдо не выходил в эфир без 2 – 3 постов или его высказываний относительно Владимира Зеленского, Киева. Это, вероятно, означает, что оккупанты не знают, что им делать и какие территории могут обменять.

Отметим, что россияне частично прекратили завозить на оккупированную Херсонщину россиян из-за активных боевых действий. Граждане России не желают ехать на оккупированную Херсонскую область, потому что там довольно опасно. В то же время в регион начали активно заезжать семьи российских военных, которые воюют на Херсонском направлении.