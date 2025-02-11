Зеленский заявил, что готов предложить России обмен территориями

Если президенту США Дональду Трампу таки удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, Зеленский сказал, что планирует предложить России прямой обмен территориями.

Такое заявление обнародовали во вторник, 11 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента для The Guardian в Киеве.

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Какова позиция Украины относительно территорий

Владимир Зеленский отметил, что Киев готов предложить Москве прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые Украина удерживает в Курской области России с момента начала внезапного наступления в августе 2024 года.

Таким образом, по его словам, Украина обменивает одну территорию на другую. Впрочем, он добавил, что пока не знает, какую именно часть оккупированной Россией территории наше государство будет просить взамен, поскольку, по его мнению, выбрать невозможно.

Не знаю, увидим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета,

– заявил он.

Также он подверг критике первоначальное нежелание бывшего президента США Джо Байдена предоставить Украине оружие, отметив, что недостаток уверенности Вашингтона добавил смелости России. Впрочем, украинский лидер выразил благодарность за помощь, оказанную позже.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в случае принятия решения о прекращении огня в Украине без деоккупации территорий позволит России значительно заработать. По его словам, Путин захватил украинские ресурсы на триллионы.