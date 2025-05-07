Символ возвращения: освобожденный из плена боец срезал первую колючую проволоку на аллее в Киеве
- В Киеве высадили аллею сакур как символ надежды на возвращение украинских военнопленных домой.
- Боец 3-й отдельной штурмовой бригады "Саймон" первым срезал колючую проволоку после 14 месяцев в российском плену.
Зимой семьи военнопленных высадили в Киеве аллею сакур – символ надежды на возвращение их родных домой. Первым колючую проволоку со своей таблички срезал боец 3-й отдельной штурмовой бригады "Саймон".
Защитник провел в российском плену 14 месяцев. Детали рассказала командир Патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева в среду, 7 мая, передает 24 Канал.
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На аллее сакур срезали первую проволоку
Назар с позывным "Саймон" находился в плену в городе Грозный Чеченской Республики.
Эта проволока была символом плена. А теперь – символом возвращения. Истории таких воинов – не только о боли, но и о силе, верности и пути домой. Каждый срезанный провод приближает тот день, когда мы встретим всех,
– написала Толкачева.
Напомним, 6 мая Украине удалось вернуть из вражеского плена 205 воинов – защитников Мариуполя и всей линии фронта.
Это стало возможным благодаря работе украинских государственных органов, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и содействию международных партнеров, в частности ОАЭ.