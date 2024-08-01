1 августа состоялся большой обмен заключенными между Россией и странами Запада. Среди освобожденных пленников Кремля – 3 американцев, 5 немцев, а также 8 россиян.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил недовольство по поводу того, что Кремлю пришлось выпустить на свободу политзаключенных, ведь политик желал для них другой судьбы – чтобы они "сгнили в тюрьме".

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Медведев брызгает ядом

Так, Медведев, комментируя обмен, отметил, что ему хотелось, чтобы "предатели России сгнили в застенках или сд*хли в тюрьме, как это нередко случалось".

: К слову, у Байдена подтвердили , что в рамках обмена должны были освободить Алексея Навального. Но 16 февраля он умер в колонии.

В то же время чиновник отметил, что, мол, "полезнее извлечь своих, которые работали на страну, на Родину, на всех нас", а "предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей".

Напомним, что Москва вернула 8 своих граждан, среди них – офицера ФСБ Красикова, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского командира в Германии, и супругов Дульцевых, которых задержали за шпионаж в Словении.