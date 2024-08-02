Поэтому президент США позвал девочку и спел "Happy birthday to you". Алсу Курмашеву Кремль приговорил 22 июля 2024 года к 6,5 годам колонии за якобы распространение "фейков" о российской армии, пишет 24 Канал.
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Как Байден поздравил дочь освобожденной журналистки
Завтра (говорится о 2 августа – 24 Канал) большой день – день рождения Мириам. Мириам, где ты? Иди сюда,
– сказал Байден.
Он также рассказал, что в семье Байденов есть традиция петь поздравления с днем рождения. После этого президент США вместе с другими родными освобожденных из России заключенных спел "Happy birthday to you".
Байден поздравил Мириам во время обращения: смотрите видео
После этого Джо Байден сказал, что теперь дочь Алсу Курмашевой сможет праздновать со своей мамой.
"Вот о чем это все. Семьи теперь могут быть вместе", – подытожил американский лидер.
Журналисты показали отрывок с поздравлением Байдена: смотрите видео
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Стоит заметить, что Запад вернул 16 человек, Россия – 10.
Так, из российских тюрем освободили:
- журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича;
- бывшего морпеха Пола Уилана;
- журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву;
- российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу,
- политика Илью Яшина;
- экс-депутата городской думы Томска, экс-координатора областного штаба Навального Ксению Фадееву;
- экс-сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова;
- экс-координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву;
- художницу Александру Скочиленко.