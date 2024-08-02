Тож президент США покликав дівчинку та заспівав "Happy birthday to you". Алсу Курмашеву Кремль засудив 22 липня 2024 року до 6,5 року колонії за нібито поширення "фейків" про російську армію, пише 24 Канал.

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Як Байден привітав доньку визволеної журналістки

Завтра (мовиться про 2 серпня – 24 Канал) великий день – день народження Міріам. Міріам, де ти? Ходи сюди,

– сказав Байден.

Він також розповів, що в родині Байденів є традиція співати привітання з днем народження. Після цього президент США разом з іншими рідними звільнених з Росії в'язнів заспівав "Happy birthday to you".

Байден привітав Міріам під час звернення: дивіться відео

Після цього Джо Байден сказав, що тепер донька Алсу Курмашевої зможе святкувати зі своєю мамою.

"Ось про що це все. Сім'ї тепер можуть бути разом", – підсумував американський лідер.

Журналісти показали уривок з вітанням Байдена: дивіться відео

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Варто зауважити, що Захід повернув 16 осіб, Росія – 10.

Так, з російських тюрем визволили: