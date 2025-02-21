Под видом погибшей заложницы ХАМАС передал Израилю тело неидентифицированного человека

Вчера, 20 февраля, представители ХАМАС передали израильской стороне тела 4 заложников. Специалисты Института судебной медицины идентифицировали останки Одеда Лифшица и двух детей Ариэля и Кфира, сыновей Шири Бибас.

Однако переданное тело женщины не принадлежит матери мальчиков, пока идентифицировать его не удалось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Что известно о семье Бибасов

Для израильского общества судьба этой семьи стала символом жестокости нападения ХАМАС. Ярдена Бибаса, отца погибших детей, уже освободили во время первого этапа соглашения о прекращении огня 1 февраля. Известно, что его удерживали отдельно от жены и сыновей.

Ариэлю Бибасу на момент гибели было 4 года, а Кфиру Бибасу – 10 месяцев. Их похитили вместе с матерью, Шири Бибас, из дома в Нир-Озе.

Используя судебно-медицинские доказательства и разведывательные данные, израильская сторона установила, что оба мальчика были "жестоко убиты" террористами в ноябре 2023 года, когда ХАМАС сообщил о якобы гибели Шири с детьми из-за израильского авиаудара по Сектору Газа.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Бибасов в это невероятно трудное время и продолжаем делать все возможное, чтобы Шири и все похищенные как можно скорее вернулись домой,

– сообщили в ЦАХАЛ.

Будущее соглашения под вопросом

Отмечается, что будущее соглашения об освобождении заложников "еще более неопределенное, чем когда-либо", поскольку ХАМАС не вернул останки Шири Бибас, а предоставленное тело не принадлежит ни одному другому заложнику.

Это является грубым нарушением со стороны террористической организации ХАМАС, которая по соглашению обязана вернуть четырех погибших заложников. Мы требуем вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками,

– написали в ЦАХАЛ.

К слову, ХАМАС также обвинял Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, поэтому приостанавливал обмен пленными 15 февраля. Речь шла о блокировании поставок грузов в Сектор Газа и обстрелах.