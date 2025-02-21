Однак передане тіло жінки не належить матері хлопчиків, наразі ідентифікувати його не вдалося. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Що відомо про сім'ю Бібасів

Для ізраїльського суспільства доля цієї сім'ї стала символом жорстокості нападу ХАМАС. Ярдена Бібаса, батька загиблих дітей, уже звільнили під час першого етапу угоди про припинення вогню 1 лютого. Відомо, що його утримували окремо від дружини й синів.

Аріелю Бібасу на момент загибелі було 4 роки, а Кфіру Бібасу – 10 місяців. Їх викрали разом із матір'ю, Ширі Бібас, з будинку в Нір-Озі.

Використовуючи судово-медичні докази та розвідувальні дані, ізраїльська сторона встановила, що обидва хлопчики були "жорстоко вбиті" терористами в листопаді 2023 року, коли ХАМАС повідомив про буцімто загибель Ширі з дітьми через ізраїльський авіаудар по Сектору Гази.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині Бібасів у цей неймовірно важкий час і продовжуємо робити все можливе, щоб Ширі та всі викрадені якомога швидше повернулися додому,

– повідомили в ЦАХАЛ.

Майбутнє угоди під питанням

Зазначається, що майбутнє угоди про звільнення заручників "ще більш невизначене, ніж будь-коли", оскільки ХАМАС не повернув останки Ширі Бібас, а надане тіло не належить жодному іншому заручнику.

Це є грубим порушенням з боку терористичної організації ХАМАС, яка за угодою зобов'язана повернути чотирьох загиблих заручників. Ми вимагаємо повернути Ширі додому разом з усіма нашими заручниками,

– написали в ЦАХАЛ.

До слова, ХАМАС також звинувачував Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню, тож призупиняв обмін полоненими 15 лютого. Йшлося про блокування постачання вантажів до Сектора Газа та обстріли.