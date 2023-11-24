ХАМАС освободил 25 заложников в рамках соглашения с Израилем о 4-дневном перемирии

Недавно стало известно, что ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара договорились о 4-дневном прекращении огня и освобождении 50 заложников. По данным СМИ, первую группу пленников боевики передали Красному Кресту.

Террористы освободили 13 израильских заложников. В свою очередь Израиль планирует выпустить из тюрем 39 палестинских женщин и детей.

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Процесс обмена начался

24 ноября первую группу пленников ХАМАС передали в руки Международного комитета Красного Креста. Как сообщают СМИ, освобожденных заложников сейчас доставляют каретами скорой помощи в больницы в Израиле через контрольный пункт пропуска Рафах.

Таким образом, реализован первый этап обмена заложников. В целом ХАМАС обещал освободить примерно 50 человек – детей и женщин – в течение 4 дней перемирия. В то же время режим прекращения огня может быть продлен, если террористы и дальше согласятся освобождать похищенных гражданских. За каждых освобожденных 10 заложников – дополнительный день перемирия.

В то же время, за договоренные 4 дня в обмен на 50 своих граждан власти Израиля пообещали выпустить 150 палестинских заключенных, которых удерживают за террористические преступления, все они женщины и несовершеннолетние.

ХАМАС отпустил также 12 граждан Таиланда

Таиланд тем временем сообщил об освобождении 12 своих граждан, которых террористы удерживали в Секторе Газа.

Ранее правительство Египта заявило, что ему удалось договориться об отдельном освобождении тайцев. В общей сложности Бангкок говорит, что палестинские боевики захватили 26 граждан Таиланда.

О чем договорили Израиль и ХАМАС