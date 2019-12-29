Обмен пленными: из Борисполя уже вылетел военный борт

Из столичного аэропорта "Борисполь" вылетел военный борт. Он скорее всего предназначен для транспортировки украинцев, которых должны передать подконтрольные РФ боевики при обмене в Донецкой области.

Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмме отметила, что военный спецборт покинул "Борисполь" около 9 утра.

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Специальный военный борт вылетел из "Борисполя". Несколько минут назад,

– написала она.

Известно, что представители оккупантов вместе с украинскими пленниками также выехали автоколонной из Макеевки к контрольно-пропускному пункту "Майорск", где в 11:00 должен состояться обмен.

Точные списки удерживаемыми пока неизвестны. Окончательный формат обмена станет известен только в момент самого обмена.



Боевики везут украинских пленных на обмен / фото СМИ оккупантов

Что известно об обмене пленными?

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.



Передача находящихся между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.



В Украину должны вернуться военные, которые во время войны на Донбассе попали в плен боевиков. Взамен Киев передаст РФ ряд скандальных личностей, которых накануне дня обмена освободили из-под стражи украинские суды. Среди них экс-беркутовцы, подозреваемые в расстрелах на Майдане, и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.