Обмін полоненими: з "Борисполя" вже вилетів військовий борт
Зі столичного аеропорту "Бориспіль" вилетів військовий борт. Він, найімовірніше, призначений для транспортування українців, яких мають передати підконтрольні РФ бойовики під час обміну на Донеччині.
Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграмі відзначила, що військовий спецборт покинув "Бориспіль" близько 9 ранку.
Важливо: Хто з українців може повернутися додому з полону Росії: імена
Спеціальний військовий борт вилетів з "Борисполя". Кілька хвилин тому,
– написала вона.
Відомо, що представники окупантів разом з українськими бранцями також виїхали автоколоною з Макіївки до контрольно-пропускного пункту "Майорське", де об 11 годині має відбутися обмін.
Точні списки утримуваних наразі невідомі. Остаточний формат обміну стане відомим лише у момент самого обміну.
Бойовики везуть українських полонених на обмін / фото ЗМІ окупантів
Що відомо про обмін полоненими?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.
До України мають повернутися військові, які під час війни на Донбасі потрапили у полон бойовиків.
Натомість Київ передасть РФ низку скандальних особистостей, яких напередодні дня обміну звільнили з-під варти українські суди. Серед них ексберкутівці, яких підозрюють у розстрілах на Майдані, та троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.