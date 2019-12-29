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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Обмін полоненими: з "Борисполя" вже вилетів військовий борт

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      З "Борисполя" вилетів спецборт, ймовірно за полоненими / Ілюстративне фото

      Зі столичного аеропорту "Бориспіль" вилетів військовий борт. Він, найімовірніше, призначений для транспортування українців, яких мають передати підконтрольні РФ бойовики під час обміну на Донеччині.

      Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграмі відзначила, що військовий спецборт покинув "Бориспіль" близько 9 ранку.

      Важливо: Хто з українців може повернутися додому з полону Росії: імена

      Спеціальний військовий борт вилетів з "Борисполя". Кілька хвилин тому,
      – написала вона.

       

      Відомо, що представники окупантів разом з українськими бранцями також виїхали автоколоною з Макіївки до контрольно-пропускного пункту "Майорське", де об 11 годині має відбутися обмін. 

      Точні списки утримуваних наразі невідомі. Остаточний формат обміну стане відомим лише у момент самого обміну.


      Бойовики везуть українських полонених на обмін / фото ЗМІ окупантів

      Що відомо про обмін полоненими?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

      До України мають повернутися військові, які під час війни на Донбасі потрапили у полон бойовиків.

      Натомість Київ передасть РФ низку скандальних особистостей, яких напередодні дня обміну звільнили з-під варти українські суди. Серед них ексберкутівці, яких підозрюють у розстрілах на Майдані, та троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Проросійські бойовики Новини України Новини політики Новини Борисполя авіація Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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