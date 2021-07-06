Исчез за 10 минут до посадки: новые детали инцидента с российским самолетом на Камчатке

Когда самолет Ан-26 6 июля заходил на посадку в Палане, вокруг было облачно, а также поднимался туман. Связь с самолетом потеряли примерно за 10 минут до его приземления.

Пресс-служба Росавиации сообщила, что самолет должен был совершить посадку около 05:50 по московскому времени. Но в назначенное время экипаж не вышел на связь.

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Уже в 05:55 в аэропорту Паланы объявили режим тревоги и начали спасательную операцию.

В Росавиации рассказали, что метеорологические условия во время посадки Ан-26 были сложными.

Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окраине аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 миллиметров и сплошной облачности на высоте 720 метров,

– рассказали в Росавиации.

В Гидрометцентре Камчатки рассказали, что в районе Паланы фиксировали слабый ветер. Осадков не было.

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