Исчез за 10 минут до посадки: новые детали инцидента с российским самолетом на Камчатке
Источник:Интерфакс
Когда самолет Ан-26 6 июля заходил на посадку в Палане, вокруг было облачно, а также поднимался туман. Связь с самолетом потеряли примерно за 10 минут до его приземления.
Пресс-служба Росавиации сообщила, что самолет должен был совершить посадку около 05:50 по московскому времени. Но в назначенное время экипаж не вышел на связь.
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Уже в 05:55 в аэропорту Паланы объявили режим тревоги и начали спасательную операцию.
В Росавиации рассказали, что метеорологические условия во время посадки Ан-26 были сложными.
Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окраине аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 миллиметров и сплошной облачности на высоте 720 метров,
– рассказали в Росавиации.
В Гидрометцентре Камчатки рассказали, что в районе Паланы фиксировали слабый ветер. Осадков не было.
Инцидент с Ан-26 на Камчатке: главное
- На борту было 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. Информации об их судьбе пока нет.
- Когда Ан-26 исчез, немедленно начали поиски. В частности, привлекли 2 спасательных вертолета, а также – Тихоокеанский флот.
- Причины исчезновения самолета сперва называли разными: от плохих погодных условий до ошибки пилота.
- По последним данным, Ан-26, вероятно, упал в Охотское море из-за плохой видимости, заходя на посадку.