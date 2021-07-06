Пресслужба Росавіації повідомила, що літак мав здійснити посадку близько 05:50 за московським часом. Водночас у призначений час екіпаж не вийшов на зв'язок.
Зауважте Зниклий на Камчатці літак впав у море: на борту перебували 28 людей
Вже о 05:55 в аеропорту Палани оголосили режим тривоги і почали рятувальну операцію.
У Росавіації розповіли, що метеорологічні умови у час посадки Ан-26 були складними.
Під час заходження на посадку метеоумови характеризувалися наявністю в околиці аеропорту туману, розірваної хмарності з нижньою крайкою 300 міліметрів і суцільної хмарності на висоті 720 метрів,
– розповіли у Росавіації.
У Гідрометцентрі Камчатки розповіли, що у районі Палани фіксували слабкий вітер. Опадів не було.
Інцидент з Ан-26 на Камчатці: головне
- На борту літака було 28 людей: 22 пасажирів та 6 членів екіпажу. Інформації про їхню долю наразі нема.
- Коли Ан-26 зник, негайно розпочали пошуки. Зокрема, залучили 2 рятувальних вертольоти, а також – Тихоокеанський флот.
- Причини зникнення літака спершу називали різними: від поганих погодних умов до помилки пілота.
- За останніми даними, Ан-26, ймовірно, впав в Охотське море через погану видимість, заходячи на посадку.