Пресслужба Росавіації повідомила, що літак мав здійснити посадку близько 05:50 за московським часом. Водночас у призначений час екіпаж не вийшов на зв'язок.

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Вже о 05:55 в аеропорту Палани оголосили режим тривоги і почали рятувальну операцію.

У Росавіації розповіли, що метеорологічні умови у час посадки Ан-26 були складними.

Під час заходження на посадку метеоумови характеризувалися наявністю в околиці аеропорту туману, розірваної хмарності з нижньою крайкою 300 міліметрів і суцільної хмарності на висоті 720 метрів,

– розповіли у Росавіації.

У Гідрометцентрі Камчатки розповіли, що у районі Палани фіксували слабкий вітер. Опадів не було.

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