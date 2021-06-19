В день авиакатастрофы: на суде по MH17 заслушали разговоры боевиков об обстрелах ВСУ из России

Недавно завершился цикл заседаний суда по делу о сбитии пассажирского рейса MH17 в небе над Донбассом. Во время одного из слушаний судьи ознакомились с записями разговоров пророссийских боевиков, которые обстреливали позиции Вооруженных сил Украины с территории России.

Записи разговоров, которые заслушали судьи в Нидерландах, датируются 16 и 17 июля. То есть непосредственно в день авиакатастрофы самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Важно Ай, молодцы, сбили "СУшку", – в Гааге заслушали переговоры боевиков о сбитии MH17

По данным следствия, голоса на пленках принадлежат главным фигурантам дела о сбитии MH17:

россиянам Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову;

украинцу Леониду Харченко.

Оккупанты жалуются на потери

В пленках за 16 июля Харченко жалуется Пулатову на большие потери. По его словам, ВСУ наносят точечные удары и продвигаются вперед.

Какая оборона? У меня пол состава раненых. Я уже не знаю, что делать. Нас колбасят, как сук. Я бл*ть по всей деревне собираю людей. Одни трупы трехсотые,

– сказал Харченко.

Трехсотый груз – это военный термин, означающий транспортировку раненого солдата, которого вывозят с места боевых действий.

А уже 17 июля Пулатов отчитывается Дубинскому о продвижении украинских подразделений к российской границе и просит ударить по ВСУ с территории России. В конце разговора оккупантов Дубинский заявил, что уже скоро "привлекут" Бук-М.

И в тот же день самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом. Позже следствие доказало, что боевики сбили пассажирский самолет ракетой из "Бука" российской бригады из Курска.

Переговоры пророссийских боевиков: смотрите видео

Авиакатастрофа MH17: главное

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту. Ракету запустили пророссийские наемники с территории, неподконтрольной украинскому правительству.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Говорится про:

Сергея Дубинского;

Игоря Гиркина;

Олега Пулатова;

Леонида Харченко.

17 июня 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу.



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