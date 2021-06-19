Записи розмов, які заслухали судді у Нідерландах, датуються 16 та 17 липня. Тобто безпосередньо у день авіакатастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Важливо Ай, молодці, збили "СУшку", – в Гаазі заслухали переговори бойовиків про збиття MH17

За даними слідства, голоси на плівках належать головним фігурантам справи про збиття MH17:

росіянам Сергію Дубінському та Олегу Пулатову;

українцю Леоніду Харченку.

Окупанти скаржаться на втрати

У плівках за 16 липня Харченко жаліється Пулатову на великі втрати. За його словами, ЗСУ завдають точкових ударів і просуваються вперед.

Яка оборона? У мене пів складу поранених. Я вже не знаю, що робити. Нас ковбасять, як сук. Я бл*дь по всьому селу збираю людей. Одні трупи трьохсоті,

– сказав Харченко.

Зверніть увагу! Трьохсотий вантаж – це військовий термін, що означає транспортування пораненого солдата, якого вивозять з місця бойових дій.

А вже 17 липня Пулатов звітує Дубінському про просування українських підрозділів до російського кордону і просить вдарити по ЗСУ з території Росії. Наприкінці розмови окупантів Дубінський заявив, що вже скоро "притягнуть" Бук-М.

І того ж дня літак Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донбасом. Згодом слідство довело, що бойовики збили пасажирський літак ракетою з "Бука" російської бригади з Курська.

Перемовини проросійських бойовиків: дивіться відео

Авіакатастрофа MH17: головне

17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом. Тоді загинули всі 298 осіб, що були на борту. Ракету запустили проросійські найманці з території, непідконтрольній українському уряду.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Мовиться про:

Сергія Дубинського;

Ігоря Гіркина;

Олега Пулатова;

Леоніда Харченка.

17 червня 2021 року у суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.



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