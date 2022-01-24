Обнаружили утечку: на АЭС "Фукусима-1" произошла авария

На АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла авария. Все из-за утечки вещества, которое используют для замораживания почвы вокруг реактора-хладагента.

Причиной инцидента могло быть повреждение труб, по которым циркулировала жидкость. В электроэнергетической компании "Токио Денреку" сообщили, что проведут ремонт в кратчайшие сроки.

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Утечка достигла примерно 4 тонн

Согласно информации издания, благодаря так называемому ледяному барьеру пытались не допустить попадания подземных вод в здания реактора, которые были повреждены из-за цунами в 2011 году

Для поддержания барьера компания использовала раствор хлорида кальция. В то же время жидкий хладагент хранили при температуре -30 градусов по Цельсию.

Соответствующее вещество содержалось в четырех цистернах. В компании отметили, что в двух цистернах уровни жидкости упали. Вблизи стены обнаружили лужи. По подсчетам, объем утечки вещества составляет примерно 4 тонны.

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Авария на "Фукусиме-1" в 2011 году: коротко