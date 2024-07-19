В Генштабе объяснили, что это отдельные процессы. Обновление данных не предусматривает автоматическую выдачу повестки на прохождение ВВК.

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Уточнение по штрафам

Обновление учетно-военных данных не означает автоматически необходимость проходить ВВК. Для прохождения ВВК гражданам будут направляться отдельные повестки,

– отметили в Генштабе.

Напомним, что после 16 июля повестки могут присылать Укрпочтой, в частности, по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Отметим, что за несвоевременное обновление данных гражданам будут выписывать штрафы в размере 17 – 25 тысяч гривен. Это будет происходить не автоматически. В личный кабинет в "Дії" будет приходить сообщение военнообязанному о том, что он получил штраф и не оплатил его. Однако, это будет происходить только в случае, если лицо не выплатило штраф вовремя.