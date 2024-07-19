У Генштабі пояснили, що це окремі процеси. Оновлення даних не передбачає автоматичну видачу повістки на проходження ВЛК.

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Уточнення по штрафах

Оновлення обліково-військових даних не означає автоматично необхідність проходити ВЛК. Для проходження ВЛК громадянам будуть надсилатися окремі повістки,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що після 16 липня повістки можуть надсилати Укрпоштою, зокрема, за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

Зазначимо, що за невчасне оновлення даних громадянам виписуватимуть штрафи у розмірі 17 – 25 тисяч гривень. Це відбуватиметься не автоматично. В особистий кабінет у "Дії" буде приходити повідомлення військовозобов'язаному про те, що він отримав штраф і не сплатив його. Однак, це ставатиметься лише у разі, якщо особа не виплатила штраф вчасно.