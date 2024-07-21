Существует только одна уважительная причина несвоевременного обновления данных в ТЦК: объяснение адвоката
Источник:"Киев 24"
Все военнообязанные должны были до 16 июля обновить свои данные. Закон предусматривает только одну уважительную причину несвоевременного обновления.
Этой причиной является болезнь. Об этом рассказал адвокат Сергей Старенький.
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Отсутствие связи – не причина не обновлять данные
Только болезнь может быть уважительной причиной, почему военнообязанный не обновил своих данных в ТЦК в течение выделенных 60 дней.
"Я думаю, что у этих людей будут определенные сложности с тем, чтобы объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свой долг, который предусмотрен законом. Действительно основанием для признания, скажем так, уважительности таких причин может быть только болезнь", – сказал он.
Старенький также добавил, что пребывание лица за пределами Украины, отсутствие связи или возможности доехать до ТЦК не считаются уважительными причинами.
Сейчас только болезнь может быть такой уважительной причиной,
– еще раз подчеркнул адвокат.